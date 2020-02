Obra do contorno rodoviário de Porto Murtinho custará R$ 25 milhões

Com novo traçado, caminhões vão passar fora da área urbana de Porto Murtinho - Foto: Divulgação

O Governo do Estado contratou a obra de implantação e pavimentação do contorno rodoviário que atenderá ao distrito portuário de Porto Murtinho, município que se prepara para ser o centro da Rota Bioceânica Brasil-Chile. O acesso aos terminais em construção na margem do Rio Paraguai, a partir da rodovia BR-2657, terá 7,19 km de extensão.

Extrato do contrato nº 0017, assinado pelo diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Luís Roberto Martins de Araujo, e a empresa vencedora da licitação (Engenharia e Comércio Bandeirantes), foi publicado à página 30 do Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (5/02). O prazo de execução da obra será de dez meses.

“É uma obra fundamental para viabilizar o funcionamento do porto já existente e atuante, bem como os demais terminais que estão sendo construídos na região. Com isso, devemos triplicar o volume de cargas em Porto Murtinho já a partir deste ano”, afirmou Jaime Verruck, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Nova Paranaguá

O contorno rodoviário será construído com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS), ao custo de R$ 25,2 milhões. A obra vai diminuir todo o fluxo de caminhões dentro da cidade fronteiriça, reduzir os impactos e qualquer tipo de risco, além de melhorar a qualidade de vida da população e oferecer um acesso mais rápido aos portos.

O empreendimento foi o principal pedido feito pelo prefeito Derlei Delevatti e pela comitiva do município ao governador Reinaldo Azambuja, em outubro de 2019, durante o Governo Presente, e faz da parte da estratégia de integração e desenvolvimento do Estado. Porto Murtinho se transformará em uma nova Paranaguá com a construção de três novos portos.

Abrangendo a região de maior produção de grãos do Estado, o município se tornará um polo exportador por hidrovia e rodovia, concentrando um novo complexo portuário e o corredor da Rota Bioceânica (Atlântico-Pacífico), com a construção da ponte sobre o Rio Paraguai. Um dos portos em construção, do grupo FV Cereais, será inaugurado neste mês de fevereiro.

Ao lado do dique

O traçado do anel viário atenderá aos três portos em construção na região noroeste, margeando a vala de drenagem externa da cidade, correndo lateralmente ao dique, contornando e delimitando a região urbana de Porto Murtinho”, explicou o engenheiro Dalvim Junior, da Gerência de Projetos e Orçamentos de Obras Públicas da Agesul.

Conforme o projeto, serão 7,19 quilômetros de asfalto, do entroncamento da BR-267 ao Rio Paraguai. As faixas de rolamento terão 3,5 metros de largura e os acostamentos, 2,5 metros. Próximo ao trevo com a BR-267 está em construção uma estação privada para regular o fluxo de cargas aos terminais portuários, com estacionamento para 400 caminhões.