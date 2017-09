Agesul atende vereador Silas Zanata e cascalhamento é feito na MS-156

Recuperação da rodovia MS-156, na região do Porto Cambira, com patrolamento e cascalhamento / Divulgação

Atendendo solicitação do vereador Silas Zanata (PPS), a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) realizou a recuperação da rodovia MS-156, na região do Porto Cambira, com patrolamento e cascalhamento.

“A recuperação dessa rodovia é de suma importância, pois é acesso a centenas de propriedades rurais e encontra-se em péssimo estado de conservação, em dias de chuvas tornam-se intransitáveis e é preciso garantir a infraestrutura mínima para o desenvolvimento da região”, afirmou Silas. Ele apontou que a obra trará melhores condições de tráfego, segurança, conforto e visibilidade para a população, principalmente na época de escoamento da safra.

“O nosso objetivo principal é garantir o escoamento da safra nas áreas onde há produção e o transporte de alunos, acredito que os serviços executados, além de dar maior conforto aos usuários, garantirá condições boas de trafego por bastante tempo”, completou o vereador.

Silas ressaltou ainda que as obras de recuperação são resultado de solicitações encaminhadas ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ao diretor da Agesul, Ednei Marcelo Miglioli, ao diretor regional da Agesul de Dourados, Claudio Eduardo Hatschbach, e também ao deputado estadual Zé Teixeira (DEM).

“Temos buscado parcerias do governo estadual, visando dar mais atenção à zona rural de Dourados e a resposta do poder público tem sido positiva”, apontou Silas. Por fim, o vereador agradeceu o apoio do produtor rural Avelino Donati, por ter doado o material usado no cascalhamento.

