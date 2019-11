Agepen une forças com empresas parceiras para ampliar assistência a crianças atendidas por projeto social na capital

Campo Grande (MS) – Todo final de mês é celebrado o aniversário de crianças assistidas pela “Escolinha da Tia More”, no bairro Jardim Canguru, na Capital. Com comidas saborosas e muita brincadeira, a iniciativa é do projeto “Além dos Muros”, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com o apoio de empresários parceiros.

Com o objetivo de levar alegria e acolhimento às crianças atendidas pelo projeto social, a ação acontece desde agosto e essa semana foi mais um dia de comemoração.

Segundo a chefe da Divisão de Trabalho da Agepen, Elaine Cecci, tudo começou com uma doação, feita em julho, de alimentos e brinquedos produzidos com mão de obra de internos do sistema prisional de Campo Grande.

“Foi então, que notamos a carência e a necessidade de uma atenção específica que o projeto precisa, e juntamente com a empresária da Shalom Bolos, May Arakaki, que é conveniada da Agepen também, decidimos abraçar a causa e contribuir de alguma forma com o trabalho desenvolvido com as crianças”, informou.

Desta vez, foram doados pães de cachorro quente produzidos por reeducandos do Instituto Penal de Campo Grande e do presídio de Segurança Máxima, dois bolos pela empresa Shalom, a qual mobilizou outros colaboradores para a entrega de salgados, brigadeiro, picolé e açaí.

A Escolinha da Tia More atende 48 crianças e adolescentes no contraturno escolar, de terça a sexta-feira, e está localizada na Rua Jara, nº 150 – Quadra 30 Lote 45 – Jardim Canguru, em Campo Grande. Quem quiser ajudar com o projeto pode entrar em contato pelo telefone (67) 9 9322-0600.

Já para quem tiver interesse em participar ou saber mais sobre o “Além dos Muros”, entre em contato com a Divisão de Trabalho da Agepen pelo telefone (67) 3901-1750 ou 3901-1046.

Texto: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Divulgação