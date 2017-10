Agepen entrega medalhas a servidores e autoridades para celebrar o Dia do Servidor Penitenciário

Campo Grande (MS) – Para comemorar o Dia do Servidor Penitenciário de Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, nesta quarta-feira (4.9), a solenidade de entrega da Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”, que foi concedida a 66 personalidades este ano. Dentre os agraciados, estão agentes penitenciários e autoridades civis, militares e eclesiásticas que têm contribuído para o aperfeiçoamento do sistema prisional do Estado.

Em discurso, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, agradeceu a confiança do Governo do Estado na instituição e afirmou a importância do trabalho do agente penitenciário para toda a sociedade. “Essa solenidade é uma forma de valorizar e demonstrar os diversos avanços que já foram conquistados no sistema prisional, graças ao esforço e dedicação dos agentes penitenciários e diversos colaboradores, e acredito que com esse trabalho conjunto e integrado podemos oferecer um cumprimento de pena mais eficiente”, ressaltou o diretor.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, que no ato representou o governador Reinaldo Azambuja, destacou que a Agepen tem um papel extremamente relevante para a tranquilidade social e a segurança pública. “A melhor forma de homenagear toda a categoria penitenciária, acredito, foi quando nomeamos um servidor de carreira para dirigir a instituição, Aud está promovendo uma revolução dentro do sistema penitenciário, e tem o elemento fundamental de um excelente profissional, o amor”, declarou.

O Secretário ainda citou que em meio às dificuldades enfrentadas, o Estado ainda supera a média nacional em ocupação produtiva com a mão de obra de presos. “Além disso, assistimos casos degradantes no cenário nacional de rebeliões que aconteceram em presídios de outros estados e se hoje, temos em Mato Grosso do Sul paz e segurança, devemos prestar um tributo de reconhecimento aos nossos agentes penitenciários, que vão mais além, cumprindo também as medidas socioeducativas com os custodiados”, afirmou José Carlos Barbosa.

Dentre as autoridades homenageadas, a promotora de justiça Renata Ruth Goya. Ela afirmou estar muito honrada ao receber a Medalha Patrono Penitenciário. “Isso aumenta ainda mais a responsabilidade na minha atuação no Ministério Público para melhorar o sistema penitenciário, e entendo como uma forma de carinho e reconhecimento, apesar de ser simbólico é bem valoroso”, declarou.

Agente penitenciária há 30 anos, Fátima Batista da Silva é lotada no Instituto Penal de Campo Grande e foi umas das servidoras homenageadas. “Estou muito feliz hoje e para mim é uma forma efetiva de valorização do nosso trabalho”, afirmou. Já para o servidor Joaquim Machado da Silva, que atua há 28 anos na Agepen, a medalha significou um alento por tantos anos de trabalho. “Em meio às dificuldades, muitas vezes desanimamos e esse carinho é um renovo, nos dá mais força para continuar nossa luta diária”, comentou.

“Estou muito emocionado com essa homenagem, que veio num momento oportuno, assim sinto ainda mais vontade de continuar na minha profissão”, completa o servidor Álvaro Castro Ferreira, lotado em Paranaíba, e que há 25 anos está na profissão.

Entre os homenageados ao Dia do Servidor Penitenciário, a Agepen concedeu a Medalha Patrono Ramez Tebet a 40 servidores, que atuam nas unidades penais, patronatos e sede administrativa; e a 26 autoridades civis, militares e eclesiásticas.

Estiveram presentes na solenidade o desembargador Luiz Gonzaga; o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta; o juiz da 1ª Vara de Execução Penal, Caio Brito; o Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad; o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap), André Luiz Santiago, entre outras personalidades.

Servidor Penitenciário

Comemorado desde 2007, o Dia do Servidor Público Penitenciário – 25 de setembro – faz referência à data em que foi criada a carreira de segurança penitenciária, dentro do Poder Executivo, pela Lei 2518/2002.

Os agentes penitenciários que lidam com o dia a dia dos estabelecimentos penais de Mato Grosso do Sul têm a função de manter a segurança e disciplina nas unidades prisionais, e contribuir com a ressocialização do detento influenciando diretamente para que se tenha uma sociedade mais segura.

