Agepen empossa novos diretores em presídios de Rio Brilhante, Corumbá e Nova Andradina

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) empossou, esta semana os novos diretores dos estabelecimentos penais masculinos dos municípios de Corumbá, Rio Brilhante e Nova Andradina. As designações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para dirigir o estabelecimento penal de Rio Brilhante, foi designado o servidor da área de Segurança e Custódia Adelson da Costa Machado, que assumiu no lugar de Edir Rubens Queiroz Campos, que esteve à frente da unidade desde maio do ano passado e deixou a unidade para assumir a direção do Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina. A posse de Adelson foi realizada pelo diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, com a presença do chefe de gabinete Pedro Carrilho de Arantes.

O diretor- presidente destacou que a transição na direção atende a necessidades administrativas e ocorre de maneira tranquila. Em discurso, ele reforçou o importante apoio dos servidores penitenciários para que ações sejam realizadas no presídio.

Formado em Geografia e com especialização em Gestão do Sistema Prisional e Gerenciamento de Crises, o agente penitenciário Adelson ingressou na Agepen em 2001, e já atuou como chefe de equipe em unidades penais da Capital e do interior. Além disso, trabalhou como supervisor de Normas e Serviços da Diretoria de Operações (DOP) em 2015.

Segundo o novo diretor do presídio de Rio Brilhante, o objetivo em sua gestão será de proporcionar um cumprimento de pena digno para os custodiados e condições favoráveis de trabalho para os servidores. “Primeiramente, vou fazer um levantamento da unidade para elaborar projetos necessários e estabelecer parcerias”, afirmou o novo diretor.

Ao deixar a direção de unidade de Rio Brilhante para assumir o presídio de Nova Andradina, o agente Edir Rubens Campos destacou que tem por objetivo “transformar a unidade em presídio modelo para todo o estado, tanto nas áreas administrativas quanto na vigilância e segurança do local”.

Formado em História e pós-graduando em Sistema Prisional e Gerenciamento de Crises, o agente Edir Rubens ingressou na Agepen em 2001 e já atuou em funções de chefias de Segurança, Disciplina e Vigilância, e do setor de Trabalho, em unidades prisionais da capital e interior. Ele assume em substituição ao agente penitenciário, da área de Segurança e Custódia, Jorge Leandro dos Santos, que estava na função de diretor desde de 2014.

No Estabelecimento Penal de Corumbá, o agente penitenciário da área de Segurança e Custódia, Amilton Jorge da Costa Evangelista, foi empossado pelo diretor de Operações da Agepen, Acir Rodrigues, que destacou a importância do trabalho em equipe e desejou sucesso ao dirigente. Ele assumiu no lugar do agente Mauro Augusto Ferrari de Araújo, que deixou o cargo a pedido.

“Pretendo dar continuidade aos trabalhos que já vêm sendo realizados na unidade e umas das primeiras ações que planejo executar é a separação dos detentos, conforme critérios previstos na legislação”, destacou Amilton, durante a solenidade de posse.

Com 28 anos de experiência na carreira penitenciária, Amilton é formado em Pedagogia e já dirigiu o presídio de Bataguassu e o semiaberto de Corumbá.

O novo dirigente também já atuou na chefia de Disciplina, Segurança e Vigilância de unidades prisionais, e participou de cursos nas áreas de gestão, intervenção e escolta prisional.

Também participaram do ato de posse o chefe da Divisão de Ações de Segurança e Custódia, Valdimir Ayala Castro; a diretora do presídio feminino de Corumbá, Anelize Lázaro de Lima, e o diretor do semiaberto masculino da cidade, Domingos Sávio, além de agentes do EPC.