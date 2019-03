Agepen e instituições religiosas lançam campanha de inverno para atender detentos de MS

Campo Grande (MS) – Como forma de contribuir com um cumprimento de pena ainda mais digno, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário acaba de lançar a 4ª edição da “Campanha de Inverno”. Juntamente com instituições religiosas credenciadas e apoio da sociedade civil, a ação visa arrecadar agasalhos, cobertores e material de higiene para pessoas em privação de liberdade em Mato Grosso do Sul. O lançamento foi realizado nesta sexta-feira (29.3), na sede da instituição.

A ação é desenvolvida pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da sua Divisão de Promoção Social, que ficará responsável pela distribuição. A arrecadação terá início a partir da primeira semana do mês de abril, e se estenderá até o final do mês de julho. Os itens serão destinados aos custodiados em regimes fechado e semiaberto de todo o estado, principalmente para aqueles que não recebem assistência de familiares, que, muitas vezes, residem em outra cidade, estado ou país.

Na abertura da campanha, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, agradeceu o esforço de todas as instituições religiosas parceiras, que doam tempo, materiais e suporte espiritual a pessoas em situação de prisão. “Juntos conseguimos unir forças no sentido de convocar a sociedade a participar desse projeto tão importante que atende a uma parcela da população que se encontra em estado de vulnerabilidade também”, destacou. O dirigente enfatizou, ainda, que a assistência espiritual é um dos pilares da ressocialização. “São muitos os exemplos de vidas transformadas a partir da religião”, enalteceu.

A ação tem como foco a arrecadação de cobertores e agasalhos (casacos, calças e meias). “Devido às normas de segurança das unidades prisionais, não é permitida a entrada de roupas com capuz ou que possuam muitos bolsos e compartimentos. Também são proibidas vestimentas nas cores preta, azul marinho, cinza escuro, e alaranjada”, detalhou a chefe da Divisão de Promoção Social da agência penitenciária, Marinês Savoia.

Este ano, pontuou Marinês, a doação deverá ser feita diretamente na unidade prisional e a entrega combinada com a direção do presídio. Também serão arrecadados colchões (solteiro simples) e calçados como: tênis, sapatos e chinelos; além de materiais de higiene: sabonete, sabão em pó e em pedra, creme dental, aparelho de barbear, shampoo, condicionador, absorvente e desodorante (rollon e em frasco transparente).

Segundo a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima, com base nos anos anteriores, a expectativa é que o resultado seja muito bom. “Este ano mais uma vez estamos contando com a colaboração de todo. “O envolvimento das religiões na Agepen é fantásticos, não só com esta campanha e coma evangelização em si, mas também com projetos de tratamento penal que as igrejas e associações religiosas tem proporcionado nos estabelecimentos prisionais e também quando os internos saem deles. “Traz acalento e proporciona a união de vários segmentos que trabalham conosco”, agradeceu.

Ao todo, 15 instituições religiosas que prestam assistência religiosa voluntária nos presídios de Mato Grosso do Sul participam da campanha. Segundo levantamento realizado pela Divisão de Promoção Social, somente no ano passado, foram arrecadados mais de 11 mil itens, dentre eles, agasalhos, cobertores, colchões e de higiene.

A Pastoral Carcerária da Igreja Católica é uma das instituições mais têm arrecadado para a campanha, nesses quatro anos que ela existe. “Agradecemos pelo trabalho já realizado por todas as instituições religiosas juntos às unidades penais, e confiamos a Deus para que aquele mandamento maior ‘amar a Deus sobre todas e ao próximo como a ti mesmo’ seja uma vivencia concreta através desta campanha de inverno”, destacou o padre Alex durante a solenidade de abertura da iniciativa.

“Para o pastor Sebastião Pimenta,da Igreja Universal do Reino de Deus, outra instituição que vem arrecadando bastantes materiais para a campanha, é uma ação muito importante. “Somando a assistência espiritual à material, conseguimos alcançar um número alto de detentos que acabam se regenerando, voltando para sua família e ao seio da sociedade”, afirmou, refocando muitos atendidos pela assistência religiosa enquanto estavam presos hoje realizam trabalhos voluntário de evangelização, inclusive servindo de exemplo junto à população carcerária.

Os interessados em contribuir poderão se dirigir diretamente à Divisão de Promoção Social, que fica na Sede da Agepen, localizada na Rua Santa Maria nº 1307, Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Para mais informações, entrem em contato pelos telefones: (67) 3901-3377 ou 3901-3376.

Tatyane Santinoni e Keila Oliveira.

Fotos: Tatyane Santinoni.