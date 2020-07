Agepen dobra altura do muro do presídio de Caarapó para reforço na segurança

Caarapó (MS) – Para garantir a melhoria no desenvolvimento dos serviços prestados, um muro de 4 metros de altura foi construído pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) no Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó.

O antigo muro da unidade, que antes funcionava como cadeia pública da Polícia Civil, possuía 1,70 metro de altura, e em partes era composto por alambrados, o que comprometia a rotina de segurança nos trabalhos desenvolvidos.

A obras foram executadas com materiais fornecidos pelo Governo do Estado, por meio da Agepen com utilização da mão de obra de custodiados, que receberam remição de um dia na pena a cada três de serviços prestados.

A construção do muro também contou com apoio do Poder Judiciário, prefeitura, Ministério Público, Sindicato Rural e o Conselho da Comunidade, além do apoio da sociedade de Caarapó.

“A obra é de extrema importância para garantir melhorias no controle do ambiente e contribuir nos trabalhos desenvolvidos pelos servidores penitenciários”, destaca o diretor da unidade penal, João José Rauber.

Já o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, reforça que as adequações estruturais são necessárias para a implementação de ações de segurança, assistência e reintegração social. “Essa construção é um projeto que pretendíamos realizar desde que a Agepen assumiu esse presídio e agora estamos vendo materializada, graças ao empenho da direção da unidade e sua equipe de servidores”, agradeceu.

Outras obras

Além do muro, o presídio ganhou mais um alojamento, com capacidade para oito internos e foi ampliada a entrada do local e instalado de lavatório para prevenção à Covid-19.

Entrada do local foi ampliada, com a instalação também de lavatório para prevenção à Covid-19.

Outra novidade é a adaptação do espaço e instalação de um escâner corporal para ser utilizado na revistas de pessoas que adentram o estabelecimento prisional. A Agepen destinou um equipamento do tipo para ser usado na unidade penal.