Agepen discute com autoridades de Caarapó estratégias para assumir nova unidade prisional

Caarapó (MS) – A direção da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) se reuniu, nessa terça-feira (8.8), com autoridades de Caarapó para tratar de questões relacionadas à custódia dos detentos e gestão da nova unidade prisional da cidade.

O foco principal do encontro – que envolveu a participação de representantes do poder Judiciário, Ministério Público, polícias Civil e Militar e do Conselho de Segurança do Município – foi a possibilidade de unir forças para adquirir recursos suficientes para a construção do muro da unidade.

A criação do Estabelecimento Penal de Caarapó foi oficializada há cerca de 60 dias, e irá funcionar nas instalações da delegacia da polícia civil do município. Segundo o diretor-presidente da Agepen, para isso são necessárias algumas adequações. “Até o momento, não temos condições de assumir a unidade por falta de estrutura de segurança, é preciso aguardar a construção da muralha”, ressaltou o dirigente.

Outras possibilidades foram debatidas, entre elas a transferência provisória dos atuais presos do local para outros estabelecimentos penais do Estado até a finalização das obras, assim como ceder agentes penitenciários para atuarem na custódia dos internos juntamente com os policiais civis, ainda durante a reforma da unidade. “Iremos analisar as possibilidades jurídicas de cada proposta, bem como qual a melhor solução para essa questão”, destacou Aud.

O encontro foi realizado na sala de audiências da 2ª Vara Cível e Criminal de Caarapó e contou com a presença do presidente do Conselho de Segurança, Alberto Ribeiro de Oliveira; da promotora de justiça Fernanda Rotilli Dias; do delegado de polícia, Ricardo Meireles Bernardinelli; do comandante da Polícia Militar, Alan Regis de Souza; da juíza da 2ª Vara, Jeane de Souza Barboza Ximenes Escobar; do diretor de Operações da Agepen, Acir Rodrigues; do chefe de gabinete, Pedro Carrilho de Arantes; do agente penitenciário Marcos de Goes Escobar e outros convidados.

Apoio do Município



Após a reunião, autoridades da Agepen visitaram a Prefeitura de Caarapó, onde receberam apoio do prefeito Mário Valério e de vereadores. “A transformação da delegacia em presídio é um anseio antigo do município e iremos buscar angariar recursos em outras esferas para contribuir na efetivação das adequações necessárias”, garantiu o prefeito.

Segundo Mário Valério, em outros municípios que visitou ficou comprovada a melhoria trazida pela presença da Agepen quanto à segurança e eficiência do trabalho na custódia de presos. “Além disso, apontou o prefeito, os novos servidores que vão atuar no presídio acabam ajudando a aquecer a economia local”, declarou.

Tatyane Santinoni e Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Fotos: Keila Oliveira

