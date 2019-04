Agepen convoca candidatos para o 1º Curso de Intervenção Prisional e Escolta que inicia na próxima terça-feira

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Escola Penitenciária (Espen), convoca candidatos aprovados em etapas anteriores para o 1º Curso de Intervenção Prisional e Escolta (CIPE). Os agentes penitenciários deverão se apresentar na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, na próxima terça-feira (23.4), às 7h30, para o início do curso.

A relação com os nomes dos servidores aprovados foi divulgada no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (17.4). Ao todo, foram convocados 50 candidatos, sendo 40 homens e 10 mulheres, conforme previsto no edital de abertura.

Serão 18 dias de curso, em regime de internato, com avaliação teórica e prática; ao final de cada disciplina, o candidato deve alcançar no mínimo, a nota 70 (setenta) em cada disciplina avaliada.

O curso de capacitação, de caráter eliminatório, representa a quarta e última fase do certame, que tem como objetivo capacitar novos integrantes para o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), que representa força de reação da Agepen.

Os agentes penitenciários, da área de Segurança e Custódia, aprovados em todas as etapas da seleção, no ato da apresentação para o Curso de Intervenção Prisional e Escolta (CIPE), deverão assinar um Termo de Compromisso e Voluntariedade.

Confira na íntegra a relação dos agentes convocados, a partir da página 62 (clique aqui!).

Texto: Tatyane Santinoni.