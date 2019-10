Agepan promove ação do Outubro Rosa em parceria com Rede Feminina de Combate ao Câncer

Como em outros anos, mesmo em ocasiões fora do Outubro Rosa, as funcionárias da Agepan se comprometeram a participar com doação voluntária de produtos alimentícios e com itens de vestuário - Foto: Divulgação

Em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) promoveu nesta terça-feira (29) palestra para as servidoras da autarquia sobre prevenção do câncer de mama. A atividade é parte das ações do Outubro Rosa, que visa chamar a atenção para a importância de cuidados preventivos, diagnóstico precoce e tratamento adequado.

O médico oncologista Gustavo Costa Ianase fez um histórico da mobilização mundial que ocorre anualmente no mês de outubro, explicou sobre fatores de risco, apresentou números sobre ocorrências, e orientou a respeito de prevenção e tratamento.

A ação teve também o objetivo de chamar todos os colaboradores ao engajamento nas ações que a Rede promove em apoio a paciente e seus familiares. A presidente da instituição, Magda Alves, ressaltou que a ajuda da sociedade é essencial para a realização do trabalho da Casa de Apoio Carmen Prudente, na Capital. O espaço atende pacientes oncológicos vindos de todo o Estado que estão fazendo tratamento e não podem ficar viajando todos os dias. “Queremos agradecer o carinho, a atenção e a preocupação da Agência em nos receber, em levar as informações para os funcionários e em nos ajudar a concretizar o auxílio que a Rede oferece”, disse.

Como em outros anos, mesmo em ocasiões fora do Outubro Rosa, as funcionárias da Agepan se comprometeram a participar com doação voluntária de produtos alimentícios e com itens de vestuário, que são vendidos no bazar da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Campo Grande. Produtos como leite e café são arrecadados para servir na Casa, que oferece dormitórios, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, além do transporte para realização do tratamento.