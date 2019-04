Agepan participa de encontro nacional sobre fiscalização da geração de energia

Campo Grande (MS) – Técnicos da Diretoria de Gás, Energia e Aquário da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) participam esta semana do I Encontro Nacional da Fiscalização da Geração – ENAFIG, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Programado para os dias 10 a 12 de abril, o encontro técnico tem o objetivo de nivelar informações do setor de geração de energia elétrica, atualizar procedimentos, fomentar o diálogo e favorecer a troca de experiências entre os fiscais da Superintendência de Fiscalização da Geração, unidade da Aneel responsável pelo segmento, e das Agências Estaduais e de outros órgãos envolvidos no processo.

O ENAFIG reunirá, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, integrantes das agências estaduais que realizam, em convênio com a agência federal, a fiscalização dos serviços de geração de energia. Da Agepan, participam os engenheiros Paulo Patrício da Silva, coordenador da Câmara Técnica de Energia (Catene), e Luiz Braz de Oliveira.

Mato Grosso do Sul

Pelo Convênio firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a Aneel, compete à Agepan fiscalizar as usinas em construção até a entrada em Operação. Para as usinas em operação, a agência federal prioriza as fiscalizações em usinas conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e com exportação de energia elétrica para o sistema.

São fiscalizadas Usinas Hidrelétricas (UHE), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Usinas Termelétricas (UTE).

No ano de 2018, foram realizadas fiscalizações em 13 empreendimentos geradores: 7 Usinas Termelétricas, 4 Pequenas Centrais Hidrelétricas e 2 Usinas Hidrelétricas.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).

Foto ilustrativa: UHE Ponte de Pedra (divulgação).