Agepan fiscaliza sistema de distribuição de gás canalizado em Três Lagoas

Inspeção é parte do plano anual de atividades e metas, e verifica as condições operacionais, de manutenção e segurança da distribuidora MSGás

Campo Grande (MS) – Atendendo ao Plano de Atividades e Metas do Setor de Gás Canalizado para 2019, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) realizou, no dia 30, a etapa de Três Lagoas da fiscalização anual do sistema de distribuição de gás natural canalizado pertencente à Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul – MSGás.

O objetivo é avaliar a qualidade do serviço prestado, no que se refere às condições operacionais, de manutenção e de segurança. Em agosto havia sido feita a fiscalização das instalações em Campo Grande. Entre novembro e dezembro, a fiscalização chega a Corumbá.

O trabalho é realizado pela equipe da Câmara Técnica de Gás Canalizado, sob coordenação do engenheiro Hailton Vasconcelos. Na última quarta-feira, com a participação do diretor de Gás, Energia e Aquário da Agência, Valter Almeida da Silva, de coordenadores, técnicos e gerentes da companhia, foi feita a reunião de abertura e, na sequência, o trabalho de campo.

A fiscalização verifica in loco as condições de operação e manutenção das instalações, desde o City Gate – a estação de transferência de custódia do gás natural da transportadora para a distribuidora MSGás.

A coleta de dados e informações inclui verificação nas instalações e sistemas e também visita a clientes dos diversos segmentos – industrial, comercial, residencial, veicular e de co-geração (que utiliza o gás como insumo para gerar energia elétrica).

“São fiscalizadas, entre outras, as estações de reduções primárias e secundárias, onde são observadas as condições de operação, bem como a integridade física das instalações e aspectos relacionados à conservação e segurança”, cita o diretor Valter Silva.

Qualidade e segurança

Outro ponto a ser conferido é o sistema de odorização, etapa da distribuição responsável por adicionar “cheiro” ao gás, um mecanismo importante para a percepção de possíveis vazamentos. Também são verificadas as condições dos avisos de segurança e da manutenção dos trajetos das redes de gás, que devem ser rigorosamente sinalizados e bem conservados.

As informações colhidas serão, depois, analisadas e os resultados apurados indicarão eventuais constatações, recomendações, conformidades ou não conformidades, e determinações que constarão do Relatório de Fiscalização.

