Agepan faz acompanhamento do Plano de Resultados da Energisa

Divulgação

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) está fazendo a verificação do andamento do Plano de Resultados da Energisa Mato Grosso do Sul, referente aos Relatórios de Análise dos Serviços de Distribuição, que englobam ações das áreas de faturamento, religação e geração distribuída. A Análise foi realizada pela Agepan por meio de Relatórios Analíticos para os temas selecionados para a concessionária com base no monitoramento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Ainda em 2019, o Plano proposto pela empresa foi submetido à Agepan e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e começou a ser implementado. Neste mês de fevereiro, a Agência Estadual promoveu reunião presencial com equipe de diversas áreas da distribuidora, como parte do 1º Acompanhamento do Plano, recebendo e avaliando os dados referentes ao trimestre outubro/novembro/dezembro de 2019. Participaram da apresentação o diretor de Gás, Energia e Aquário, Valter Almeida da Silva, o coordenador da Câmara Técnica de Energia, Paulo Patrício da Silva, e os engenheiros do setor Paulo Franchim e Francisco Rezende.

A distribuidora detalhou a situação de cada uma das ações, com os percentuais previstos e realizados, por município beneficiado. Apresentou, também, para acompanhamento, os valores apurados dos indicadores globais e dos indicadores dos municípios comparados com os valores de referência calculados no Relatório de Análise.

Por meio do Acompanhamento, a agência reguladora pode avaliar o desempenho das ações em relações ao esperado. A indicação é que houve uma evolução na maioria dos indicadores por município e globais da concessionária. A análise definitiva irá compor relatório a ser encaminhado à Aneel.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan)

Foto: Arquivo