Agepan e Aneel discutem aperfeiçoamento da fiscalização da energia em MS

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) recebeu nesta quinta-feira (31.08) representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para reunião de avaliação do convênio de descentralização que as duas agências mantêm para realizar em Mato Grosso do Sul parte das atividades de fiscalização e atendimento ao usuário.

Com a participação do diretor-presidente da agência estadual, Youssif Domingos, do diretor de Gás e Energia, Valter Almeida da Silva, e demais integrantes da Diretoria Colegiada, o encontro tratou do fortalecimento da parceria e de aperfeiçoamento de procedimentos.

De acordo com o titular da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Aneel (SFE), Sandoval Feitosa, o principal objetivo da vinda a Mato Grosso do Sul, assim como tem acontecido em outros estados, é ouvir os gestores e equipes técnicas das agências parceiras sobre possíveis falhas que possam ser corrigidas e ações que podem ser melhoradas. O presidente da Agepan destacou que considera essencial esse debate permanente, visando manter a qualidade do trabalho das duas agências e o impacto positivo na prestação dos serviços de energia elétrica.

O convênio de descentralização em Mato Grosso do Sul abrange as fiscalizações técnica e comercial do serviço de distribuição; a fiscalização da geração; a de apoio à Aneel na fiscalização econômico-financeira das distribuidoras; e o atendimento de Ouvidoria.