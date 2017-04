Agepan divulga balanço e alerta usuário sobre cuidados no uso do transporte intermunicipal

Uso do cinto de segurança e atenção para só utilizar veículo autorizado são dicas importantes para uma viagem segura.

Campo Grande (MS) – Um total de 1.554 veículos foram abordados nas operações de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) durante todo o mês de março. Dos 43 autos de infração emitidos, chama a atenção o caso de um operador autônomo da linha Guia Lopes da Laguna – Campo Grande que, embora autorizado, foi flagrado utilizando no serviço um veículo que não estava cadastrado na Agência. Mesmo multado, o operador voltou a cometer a infração no dia seguinte e acabou se envolvendo em um acidente quando atropelou um animal na estrada.

A situação traz dois alertas, conforme avalia o chefe do Núcleo de Fiscalização da Câmara Técnica de Transportes, Hélio Leite da Silva Junior. “Primeiro, pelas informações que temos ninguém se feriu, e acreditamos que os passageiros utilizavam cinto de segurança, um ponto que vem sendo tema de intensa campanha de conscientização. Segundo, é que cada passageiro pode ser um fiscal do serviço. Ao comprar uma passagem ou contratar um fretamento, tem que exigir a comprovação de que aquele transportador está legalizado, com a vistoria do veículo em dia, aprovado pela Agepan. É um direito do usuário e uma obrigação da empresa”, alerta Junior.

Infrações

Os fiscais abordaram 554 veículos em terminais rodoviários e 1.000 nas estradas, incluindo ônibus e micro-ônibus, assim como carros particulares averiguados por atuação clandestina, em rodovias federais e estaduais. As operações abrangeram as regiões de Corumbá, Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Coxim, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Bataguassu, Brasilândia, Três Lagoas, Rio Brilhante, Costa Rica, Alcinópolis, Cassilândia, Camapuã, Guia Lopes da Laguna, Sidrolândia, Deodápolis, Naviraí, Nova Andradina e saídas de Campo Grande.

Oito diferentes tipos de infração foram constatados e geraram a atuação: realização de transporte de passageiros sem autorização específica; ausência de documento de porte obrigatório; retardamento do horário de partida nos terminais; transporte de passageiros sem bilhete de passagem; cobrança de valores indevidos; emprego de veículo com vistoria vencida e de veículo sem vistoria para o serviço; e utilização de veículo não registrado.

Dois casos de infrações resultaram, além de multa, em apreensão: um micro-ônibus, na região de Ponta Porã, fazendo fretamento estudantil universitário sem estar autorizado, e um micro-ônibus levando trabalhadores desde Fátima do Sul até uma usina sucroenergética em Dourados estando em situação ainda não regularizada e em más condições para rodar.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan)

Fotos: Agepan

