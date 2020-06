Agepan avalia sistema de informação e atendimento ao usuário da MS-306

Fachada da sede da Agepan - (Foto: Divulgação)

Entre os dias 22 de abril, quando iniciou a gestão privada na MS-306, e o dia 30 de maio, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) recebeu para análise 21 demandas relativas à concessão apresentadas pela Way-306. O balanço aponta que o conjunto de demandas vai desde a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens e o início do marco dos 30 anos de concessão, à fixação de procedimentos sobre ocupação de faixa de domínio da rodovia.

A interação direta com as ações da concessionária é parte da nova rotina da Agepan na regulação e fiscalização do setor de rodovias. A Agência é o órgão responsável por fiscalizar o Contrato de Concessão assinado pela concessionária com o Governo do Estado, em março, após a licitação realizada em dezembro de 2019. Primeira rodovia concedida em Mato Grosso do Sul, essa é também a primeira na qual a Agência atua no serviço rodoviário.

Atendimento ao usuário

Uma das principais demandas foi a análise para validação do fluxo de funcionamento do Sistema de Informação e Sistema de Atendimento de Reclamações e Sugestões ao Usuário. Os critérios, diretrizes e fluxograma dos canais de comunicação e de informação a serem disponibilizados estavam entre as ações que precisavam ser iniciadas já no primeiro mês de concessão.

O diagrama que mostra como será o processo de recebimento, tratamento e resposta aos contatos dos usuários foi encaminhado à Diretoria de Transportes, Rodovias e Portos, e a análise foi feita com as contribuições das áreas de Ouvidoria e Comunicação da Agepan. O sistema está funcionando atualmente com contatos por e-mail, espaço no site da concessionária e telefone da sede, em Chapadão do Sul. Depois, será ampliado e aperfeiçoado com a implantação do Sistema de Reclamações e Sugestões, Ouvidoria e canais adicionais de comunicação, como a central de atendimento 0800, redes sociais, boletim impresso trimestral e livro para registro de manifestações nas bases operacionais.

A rodovia

Com 219,5 quilômetros, a rodovia que liga os municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia será administrada pelo grupo por um período de 30 anos. O contrato de concessão da MS-306 estima investimento de R$ 1,7 bilhão. Segundo estudos, com a mudança da gestão devem ocorrer redução do número de acidentes; geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos; diminuição do tempo de deslocamento; e economia de R$ 4 milhões/ano em manutenção da rodovia.

Canais

Os canais já disponibilizados pela Way 306 estão na página da concessionária na Internet ( www.way306.com.br ):