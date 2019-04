Agepan autoriza novo horário em linha Campo Grande/Três Lagoas via Santa Rita do Pardo

A linha operada pela empresa Guerino Seiscento passa a ter uma saída noturna da Capital, além do horário das 9 horas que já existia

Campo Grande (MS) – Passageiros do transporte intermunicipal têm mais uma opção de horário na linha entre as cidades de Campo Grande e Três Lagoas operada pela empresa Guerino Seiscento Transporte. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) autorizou a transportadora a ampliar o esquema operacional, oferecendo saída da Capital às 18:30, com chegada a Três Lagoas à 00:45. O acréscimo de horário também funciona no sentido inverso, com saída de Três Lagoas às 22:30 e chegada a Campo Grande às 4:45

A linha nº 209 é operada pela empresa desde dezembro, quando passageiros passaram a contar com saída às 9 horas de Campo Grande, e às 10:45 de Três Lagoas. Esse horário não sofreu alteração.

O trajeto é feito via Santa Rita do Pardo, pela MS-040, e passa também por Bataguassu e Brasilândia, beneficiando usuários de todos esses municípios.

O esquema operacional é diferente do que já é executado pela Viação São Luiz (que utiliza a BR-262), e que não teve mudanças.

Informações

No site da Agepan, os passageiros podem buscar informações sobre horários, itinerários e tarifas dessa e de todas as demais linhas do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal.

Basta acessar a página Pesquisa de Viagem e indicar a origem, o destino e a data desejada.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).