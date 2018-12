Agepan autoriza nova linha intermunicipal entre Campo Grande e Três Lagoas  

A linha é uma opção diferente para o passageiro que deseja se deslocar entre as duas cidades, passando por Santa Rita do Pardo.

Campo Grande (MS) – Passageiros do transporte intermunicipal têm, a partir desta terça-feira (11.12), mais uma opção de linha entre as cidades de Campo Grande e Três Lagoas. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) emitiu autorização para a empresa Guerino Seiscento Transporte oferecer o serviço, em uma linha nova, que faz a rota via o município de Santa Rita do Pardo. O trecho é diferente do que já é servido pela Viação São Luiz (que utiliza a BR-262).

A linha nº 209 tem como pontos de partida a Capital, e segue até Santa Rita do Pardo pela MS-040. Continua depois para Três Lagoas, com pontos de embarque e desembarque em Bataguassu e Brasilândia. O trecho é feito também no sentido inverso, passando pelas mesmas cidades.

As saídas terão um horário por dia, durante toda a semana, com partida de Campo Grande, às 8h, e de Três Lagoas, às 10h45.

Os valores das passagens para cada seccionamento seguem a tabela tarifária definida pela Agepan, que pode ser consultada no site da Agência, assim como as tarifas de todas as linhas do Sistema. Como as demais, a empresa também é obrigada a emitir as gratuidades e descontos previstos para pessoas idosas e com deficiência.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan)

Foto: Agepan