Agentes penitenciários serão capacitados em primeiros socorros, combate a incêndio e evacuação de emergência

A Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen/MS) realiza esta semana o “Treinamento de Primeiros Socorros/Combate a Incêndio e Evacuação de Emergência” para servidores de carreira da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A capacitação será promovida em parceria com o Corpo de Bombeiros, como parte das ações da Espen para o aperfeiçoamento funcional dos agentes penitenciários. O edital com os 19 inscritos foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (2), na página 38.

Com de 16 horas/aulas, entre teoria e prática, o curso acontece nos dias 4 e 5 de maio e tem como objetivo geral disseminar o conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes necessárias diante de situações que ofereçam risco a sua integridade física e a de outrem, a preservação da vida e do patrimônio público, preparando os servidores para situações adversas nas suas rotinas de trabalho.

A direção da Escola Penitenciária esclarece que só fará jus ao certificado o aluno com frequência igual a 100% em todas as atividades do curso e alerta que o servidor que desistir sem motivos justificados terá sua conduta avaliada pelo Conselho Deliberativo Espen, visando impedimento em frequentar outros cursos.

