Agentes penitenciários se unem e tiram do papel sonhos de crianças que escreveram para o Papai Noel

Campo Grande (MS) – Agentes penitenciários do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG) se uniram em uma corrente de solidariedade e decidiram contribuir para um Natal diferente de crianças. Eles participam da campanha Papai Noel dos Correios – Adote uma Cartinha, tirando do papel e tornando realidade o sonho dos pequenos.

De acordo com o diretor do CPAIG, Adiel Barbosa, ao todo, foram adotadas 46 cartas e arrecadados cerca de 65 brinquedos, entre bonecas, carinhos, jogos, etc.

O grupo de 43 agentes da Gameleira que se uniram nessa corrente do bem classificaram a iniciativa como uma forma de proporcionar alegria às crianças, que enviam suas cartas ao Papei Noel na esperança de ganhar o presente desejado.

“A gente pode ser o Papai Noel de algumas delas, com certeza renovando a esperança de um futuro melhor. Se cada pessoa reservasse um pouquinho do seu tempo para ajudar o outro, teríamos um mundo mais igualitário, com menos violência e, com certeza, com uma população carcerária bem menor”, destacou um agente envolvido na ação.

O projeto Papai Noel dos Correios – Adote uma Cartinha é uma iniciativa que existe há 29 anos e ganhou força ao longo desse período, envolvendo vários segmentos da sociedade. Segundo os Correios, toda essa magia só acontece porque podem contar não apenas com um, mas com milhares de papais e mamães noéis, padrinhos e madrinhas de coração grande e atitudes generosas, assim como os agentes penitenciários do CPAIG.

Keila Oliveria – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Fotos: Agepen