Agentes penitenciários se capacitam em técnicas de amarrações e ancoragem para intervenção rápida em presídios

Corumbá (MS) – Servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), integrantes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), receberam instruções sobre amarrações, nós, ancoragem e técnicas de rapel para intervenção rápida. A capacitação foi ministrada pelo Corpo de Bombeiros Militar no Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, em Corumbá.

O treinamento foi voltado à prevenção de eventuais acontecimentos dentro de estabelecimentos penais, com o objetivo foi proporcionar mais agilidade para o trabalho e mais segurança para os próprios agentes, detentos e a população que mora ao redor de presídios. Ao todo, foram capacitados nove agentes penitenciários.

O sargento Ronaldo Cadário destacou que as orientações consistiram em simulação de infiltrações verticais nas muralhas do presídio: ”São atividades ligadas diante a uma possível rebelião. Foram repassadas instruções como entrada rápida pelas muralhas dos presídios ou pelos solários, por meio de técnicas de rapel”, explicou.

O treinamento foi ministrado por dois militares do 3° Grupamento de Bombeiros em dois dias de trabalho. Dentre as técnicas repassadas estão táticas de salvamento em altura, ascensão e descensão de locais elevados e infiltração em locais de distúrbio.

Segundo o comandante de Operações Penitenciárias, agente João Bosco Correia, a capacitação vai contribuir para intervir em situações de crises em qualquer unidade prisional do estado. “É muito importante estarmos preparados para enfrentar qualquer circunstância, por isso nos capacitamos constantemente”, destacou.

Tatyane Oliveira Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen/MS).

Fotos: Divulgação.