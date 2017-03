Agentes penitenciários param no Rio em protesto contra reformas

As visitas no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste, estão suspensas nesta quarta-feira, 15, porque os agentes penitenciários aderiram à greve geral em protesto contra as reformas da trabalhista e previdência. Mulheres de presos fizeram um cordão na entrada do complexo para tentar impedir a entrada e saída de carros que levam os agentes.

Para garantir mais tempo com seus parentes, as famílias costumam chegar na véspera da visita e esperar numa fila. As senhas chegaram a ser distribuídas, mas somente pela manhã houve o aviso de que a entrada não seria liberada por causa da paralisação.

O sindicato dos agentes informam que a adesão foi de 60% da categoria.

