Agentes penitenciários de MS participam de curso de operações especiais prisionais em SP

Campo Grande (MS) – Onze servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) participaram neste mês do curso “Operações Especiais Prisionais”, realizado em Avaré (SP). A capacitação foi promovida pela Team Six Brasil e contou com a presença de agentes penitenciários de várias partes do País.

Durante nove dias, os profissionais de Mato Grosso do Sul receberam instruções sobre planejamento de operações especiais, combate com facas, táticas operacionais em áreas de alto risco, atendimento pré-hospitalar tático, gerenciamento de crises e negociação com reféns, atendimento de ocorrências envolvendo explosivos, intervenção tática prisional, abordagens e imobilizações prisionais e técnicas de algemação.

O treinamento, realizado de 3 a 11 de novembro, teve carga horária total de 94 horas aula e também envolveu o aprendizado de técnicas de low-light shooting, que utiliza métodos seguros para ações em condições de baixa luminosidade. As técnicas foram ensinadas pelo GIR-4 de São Paulo, um grupo reconhecido mundialmente pela qualidade técnica.

A participação foi custeada pelos próprios servidores, mas eles tiveram o apoio da Agepen e do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap), que forneceram o transporte. A agência penitenciária, por meio da sua Diretoria de Operações, também autorizou a dispensa dos profissionais para participação no curso.

Para o agente Rangel Schveiger, um dos qualificados, além do aperfeiçoamento de técnicas, com professores altamente qualificados, o curso também foi uma oportunidade de troca de experiências com profissionais de outros estados. “Aprendi muito, pois o curso é de alto padrão, e trocamos muita informação com agentes do Brasil inteiro, fizemos várias dinâmicas e reciclagens. Com certeza, estamos mais qualificados e mais preparados para as nossas funções””, destaca. “Agradeço à diretoria da Agepen pelo reconhecimento e pela ajuda para poder ter participado com os demais alunos”, complementa o servidor .

Também participaram da capacitação os servidores Carmo Soares Feitosa, Antônio Cesar Jimenes Arruda, Silvânio Queiroz da Silva, Fabiano Oliveira Queiroz Lima, Murylo de Oliveira Mendes, Antônio dos Santos Marçal Júnior, Abelmar Aguiar de Andrade, Wanderson Rodrigues Filipowicth, Jonas dos santos Ferreira e Sílvio César dos Santos.

Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Fotos: Divulgação