Agentes do Detran-MS e BPMtran realizam Operação Lei Seca no último final de semana

Agentes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e policiais militares do BPMtran(Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), realizaram nas noites da última sexta-feira (29) e sábado (30) a Operação Lei Seca, com o objetivo de identificar e tirar de circulação condutores que ingeriram bebida alcoólica

Durante as operações foram realizados 230 testes de etilômetro e lavrados 39 autos de infração, dos quais 21 por recusar o teste do etilômetro, seis por embriaguez ao volante, sendo um crime, dois por conduzir veículo sem possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entre outras infrações. Além disso foram recolhidas 24 habilitações.

O chefe do setor de fiscalização de trânsito do órgão, Otilio Ruben Ajala, comenta que ao abordarem um veículo o condutor estava visivelmente embriagado, e se recusou a realizar o teste do bafômetro. “Mesmo assim foi lavrado o TCACP (Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora) e o condutor foi levado à Delegacia de Polícia e apresentado à autoridade policial”, conclui.

Ajala ressalta a importância das operações Lei Seca, pois elas visam a preservação de vidas e do patrimônio das pessoas nas vias públicas e refletem diretamente na redução de acidentes.