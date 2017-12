Agentes da Polícia Legislativa treinam escolta a deputados na ALMS

Agentes de Polícia Legislativa treinaram como enfrentar situações de perigo - Divulgação

A uma semana do fim do curso de capacitação com a Polícia Militar, os agentes de Polícia Legislativa passaram por um treinamento no prédio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Em um total de cinco semanas de qualificação, os dez aprovados no concurso treinaram hoje como fazer escolta motorizada e escolta a pé.

“Treinamos repetidamente o embarque e desembarque dos carros dos deputados e da segurança. Também como se comportar ao descer e ao entrar no local, para poder enfrentar certas situações que vimos em vídeos em sala de aula, como atentados, ameaças, protestos ou imprensa e assim agir corretamente em cada uma delas”, explicou o coronel Klimpel, professor da disciplina Segurança de Dignatários e responsável pelo treinamento desta sexta-feira.

Segundo o gerente de Polícia Legislativa da ALMS, Ílson Martins de Figueiredo, a formação é importante. “Com esse treinamento eles estarão habilitados para as eventuais emergências que ocorram na Assembleia Legislativa e vão poder atuar em segurança”, afirmou. Para o agente de Polícia Legislativa, Guilherme de Almeida Lescano, é necessário o treinamento no local de trabalho. “Precisamos nos habituar com o ambeinte e por isso fizemos a simulação por aqui. Está sendo muito bom e a capacitação tem que ser contínua”, destacou o novo servidor.

São cinco semanas de treinamento aos agentes, iniciada em 6 de novembro na Academia da Polícia Militar. Eles ainda participaram de um ciclo de palestras sobre o funcionamento do Poder Legislativo.