Agente penitenciário assume presidência como novo chefe interino da Agepen

O agente penitenciário Aud de Oliveira Chaves, assume interinamente o cargo de diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O servidor de carreira do sistema penitenciário estadual, esteve reunido na tarde dessa terça-feira (7) com o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa. Ele substituirá o juiz aposentado Ailton Stropa Garcia, que estava no cargo desde abril de 2015.

O novo diretor-presidente declarou que assume a instituição com algumas metas prioritárias, entre elas a questão da ressocialização dos internos, que atualmente tem sido implementada no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul e é destaque nacional.

“Essa é a primeira vez na história da Agepen que um servidor da carreira penitenciária assume a presidência. Por isso espero contar com o apoio de todos os colegas para realizar uma boa gestão, mesmo que interinamente”, destacou.

Histórico - Chaves é servidor da Agepen desde 1999, ingressou na carreira de agente penitenciário no ano de 2001, através de concurso público, na área de Segurança e Custódia. Formado em Tecnólogo de Segurança no Trabalho, possui especialização em Gestão Penitenciária e Gerenciamento de Crises, além de ter participado de diversos cursos de aperfeiçoamento na área penitenciária.

Em 17 anos, o agente penitenciário Aud de Oliveira Chaves já atuou como chefe de equipe de plantão e em chefias de Disciplina e de Segurança, além de ter sido por cerca de quatro anos diretor-adjunto do Instituto Penal de Campo Grande, presídio onde respondeu também pela direção, em caráter de substituição legal. Respondeu, ainda, como chefe do Setor de Transportes da Agepen, função que ocupava até sua nomeação como diretor-presidente da Agepen.

