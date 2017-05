11 horas

Assinatura do contrato com o Banco Internacional do Desenvolvimento (BID) do Projeto Reviva Centro. Participam da solenidade o prefeito Marquinhos Trad, o secretário de Governo e Relações Exteriores Antônio Cézar Lacerda e a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica Catiana Sabadin.

Local: Conjunto F, Lote 39, Setor Embaixada Norte, Quadra 802, Asa Norte, Brasília (DF).

