AGENDA DO PREFEITO MARQUINHOS TRAD NESTA SEXTA-FEIRA (10/3)

9 horas – Lançamento da “Campanha de Combate ao Mosquito Aedes aegypt”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Câmara Municipal de Campo Grande e Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems).

O objetivo é reforçar a mobilização social para a prevenção, que é uma das principais ações na diminuição dos focos do Aedes aegypti. Além disso, é importante conscientizar a população de que cada um precisa fazer a sua parte, mantendo quintais limpos e recolhendo materiais inservíveis que possam ser potenciais criadouros do mosquito.

Local: Plenário com a Câmara Municipal de Campo Grande, Avenida Ricardo Brandão, 1.600, Jatiuka Park.

