8h30

Lançamento Oficial do Movimento Maio Amarelo. Evento conta com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do governador Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Agetran Janine Bruno.

Local: Avenida Afonso Pena esquina com a Rua 25 de Dezembro.

Veja Também

Comentários