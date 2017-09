Agenda do prefeito Marquinhos Trad nesta quinta-feira (21)

8h00

A Prefeitura de Campo Grande celebra o Dia da Árvore, com o início do plantio de mudas nativas nos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins. O plantio terá início nas proximidades da rotatória e contará com a presença de alunos da Escola Municipal Danda Nunes. Serão plantadas 125 mudas incluindo espécies de ipês roxos e amarelos, palmeiras, entre outras.

Local: Rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins.

10h00

Em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza mobilização na Praça Ary Coelho, para divulgar o trabalho ofertado pelo Centro Dia.

O Centro Dia é uma Unidade da SAS, vinculada à Proteção Social Especial de Média Complexidade, que oferece serviços voltados às pessoas com qualquer tipo de deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, entre outras) que se encontram em vulnerabilidade social ou risco social por violação de direitos.

* O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência foi instituído pelo movimento social no Encontro Nacional, em 1982, com todas as entidades nacionais. Foi escolhido o dia 21 de setembro pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore, numa representação do nascimento das reivindicações da cidadania. A data passa a ser celebrada a partir da sanção da Lei Federal n° 11.133, de 14 de julho de 2005.

Local: Praça Ary Coelho, Avenida Afonso Pena esquina com a Rua 14 de Julho, Centro.

