AGENDA DO PREFEITO MARQUINHOS TRAD NESTA QUINTA-FEIRA (14)

O prefeito Marquinhos Trad participa na manhã desta quinta-feira (14) do lançamento dos cursos de graduação e pós-graduação EaD da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Na cerimônia, será firmado ainda um Termo de Cooperação Mútua entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (FUNDECT) que prevê apoio recíproco para o fortalecimento, ampliação e consolidação da Educação à Distância para as instituições.

Em termos práticos, o convênio possibilita a participação de servidores da Prefeitura de Campo Grande em cursos EaD da UEMS. A cooperação ainda prevê a análise da viabilidade para a oferta de um Curso de Especialização e um curso de Tecnólogo para qualificação de servidores do PROCON Municipal e a participação do curso de Turismo, da UEMS/CG na formulação e implantação do Observatório de Turismo de Campo Grande, entre outros projetos.

Serviço

Data: 14/09/2017 (quinta-feira)

Hora: 9h30

Local: Bloco Azul, Unidade da UEMS em Campo Grande, Rodovia MS 080, saída para Rochedo, em frente ao Conjunto Residencial José Abrão.

