9 horas – O prefeito, Marquinhos Trad, participa do lançamento do projeto “Mulheres de Atitude” com a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Stephanini.

Local: Casa da Mulher Brasileira, Rua Brasília, s/n, Jardim Imá

17 horas – O prefeito, Marquinhos Trad, participa do evento “Mulheres Por Amor a Campo Grande”, juntamente com a primeira-dama, Tatiana Trad, e a vice-prefeita, Adriane Lopes.

Local: Esplanada Ferroviária, esquina da avenidas Mato Grosso e Calógeras.

Veja Também

Comentários