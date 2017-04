8h30

Solenidade de entrega de 272 unidades habitacionais do Residencial Jardim Canguru.

Participam do evento o prefeito Marquinhos Trad, o governador do estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja e o superintendente estadual do Banco do Brasil.

Local: Residencial Jardim canguru, localizado na Travessa Nadiral, s/n, próximo à Avenida dos Cafezais.

