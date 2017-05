O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participa, às 9 horas, da inauguração de dois conjuntos semafóricos em Campo Grande.

Trata-se de uma compensação dada por uma empresa por conta do impacto causado por uma obra na região. No caso, uma empresa que construiu um edifício financiou os dois conjuntos. A compensação deve ser feita no raio de ação da obra.

Local: Padre João Crippa com a Pernambuco e Pedro Celestino com a Pernambuco.

