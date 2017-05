Agenda do prefeito Marquinhos Traad nesta sexta-feira

8h30 – O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participa da assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a criação do Procon/Campo Grande.

A Prefeitura de Campo Grande assina o termo de cooperação técnica para a implantação do Procon em Campo Grande. A adesão foi encaminhada ao Governo do Estado, por meio da Sedhast (Secretaria De Estado De Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) e, com isso, o município poderá dar encaminhamento ao processo de ativação. A expectativa é de que o Procon de Campo Grande esteja funcionando em 180 dias.

Atualmente, existem 31 procons municipais em Mato Grosso do Sul e, segundo o subsecretário Valdir Custódio, a iniciativa da atual gestão supre uma carência de 30 anos.

“A Superintendência do Procon que hoje existe na Capital foi criada para fazer o controle, coordenar e oferecer suporte para os procons municipais. Como não houve a iniciativa das gestões anteriores, a unidade acabou fazendo esse atendimento, que agora poderá ser realizado de maneira mais presencial pela administração municipal de Campo Grande. Vamos modernizar o sistema de atendimento. A ideia é realizar uma série de ações para levar o serviço até o cidadão, em feiras, centros comunitários e também por meio de palestras em escolas”, justifica Custódio.

