Agenda da Assembleia na próxima semana prevê nova reunião da CPI que investiga o Estado

A agenda da semana de 18 a 22 de setembro na Assembleia Legislativa tem prevista para começar com a audiência pública a Importância da Avaliação Física na Prática da Atividade Desportiva, marcada para a segunda-feira (18), às 9h, no Plenário Júlio Maia.

A proposição do evento é do deputado Amarildo Cruz (PT) e estão previstas participações de membros do Conselho Regional de Medicina, Conselho de Educação Física, Fundação Estadual de Esporte e Lazer, Associação de Academias de Ginástica e demais profissionais das áreas.

Na terça-feira (19/9), o Plenarinho Nelito Câmara está reservado para a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, para análises das matérias que tramitam na Casa de Leis. Para quarta-feira (20/9), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul convocou o depoimento do secretário de Estado de Fazenda (Sefaz/MS), Marcio Monteiro, para a primeira oitiva, às 15h, também no Plenarinho.

A CPI ainda tem marcada uma viagem para Coxim, para visitar a planta da JBS, às 10h. “Já estudamos o Termo de Ajustamento de Regime Especial [Tare] do Governo Reinaldo Azambuja e dois Tares do Governo André Puccinelli. Continuaremos o cronograma de visitas já aprovado e a reunião a tarde acontecerá normalmente, pois a viagem à Coxim, se não for cancelada, está prevista para ser de manhã”, explicou o presidente da CPI, deputado Paulo Corrêa (PR).

Para quinta-feira (21/9) a Comissão de Saúde tem reserva para o Plenarinho, às 8h. Ainda na quinta-feira, às 13h30, o Plenário Júlio Maia está reservado para um workshop às prefeituras e vereadores sobre Regularização Fundiária Urbana, convocado pelo deputado Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária da Assembleia Legislativa, para palestra com o diretor do Departamento Fundiário Urbano do Ministério das Cidades, Silvio Eduardo Marques Figueiredo.

Veja Também

Comentários