Agências do Detran-MS não terão atendimento na quinta e sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá atendimento ao público na quinta (07.9) e sexta-feira (08.9), devido ao feriado nacional da Independência do Brasil e ao ponto facultativo, respectivamente.

Os dias de feriados de 2017 foram decretados pelo Governo do Estado em fevereiro deste ano. Já o ponto facultativo de sexta-feira (08.9) foi declarado por meio de decreto “E” nº 37 publicado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira (11.9). Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154 na capital e (67) 3368-0500 no interior do estado.

