Agências da Caixa têm movimento intenso na terceira rodada de saques do FGTS

As agências da Caixa Econômica abriram hoje (12) mais cedo para a terceira rodada de saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Têm direito ao saque os beneficiários nascidos nos meses de junho, julho e agosto.

Mais uma vez, filas se formaram nas agências, com pessoas buscando atendimento para saber se têm contas do fundo e se atendem aos critérios de saque.

A movimentação foi intensa no Plano Piloto, em Brasília, no final desta manhã. Em Taguatinga Norte, filas se formaram também nas cabines cabines de autoatendimento.

Em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do Plano Piloto, um funcionário fazia a triagem do lado de fora da agência, distribuindo senhas diferenciadas aos que queriam fazer o saque do FGTS ou utilizar outros serviços bancários. No autoatendimento, as pessoas buscavam informações sobre saques.

A operadora de caixa Marina Carvalho, 27 anos, chegou ao banco por volta de 11h e se surpreendeu com a quantidade de pessoas. Ela precisava consultar os valores que tem para retirar do fundo e ficou preocupada com o tempo que teria que esperar pelo atendimento. No entanto, ela disse que não iria desistir, porque espera ter recurso disponível para comprar um novo celular. “Fui roubada faz pouco tempo e estou sem telefone. Espero ter dinheiro suficiente para um novo telefone, porque é difícil ficar sem comunicação”, disse.

O mecânico Walmor Filho, de 36 anos, foi ao banco logo no primeiro dia porque pretende viajar. Ele vai usar o dinheiro para pagar alguns gastos da viagem e quitar uma dívida. “Vou aproveitar e usar um pouco do dinheiro para visitar meus pais no Piauí. A outra parte vai para pagar uma dívida e ficar livre dos juros”.

Assim como ocorre com Walmor, o pagamento de dívidas é o destino dos saques para muitos brasileiros. Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 36% dos trabalhadores que já sacaram o FGTS utilizaram o recurso para pagar dívidas. Outros 10% aproveitaram o dinheiro extra para antecipar o pagamento de contas não atrasadas, como crediário e prestações da casa ou do carro.

No início da manhã, o presidente Michel Temer visitou uma agência da Caixa Econômica, em Brasília, para marcar o início do novo ciclo de saques das contas inativas do FGTS.

Orientação

Neste sábado (13), 2.100 agências do banco funcionarão em regime de plantão, das 9h às 15h, para saques, solução de dúvidas e outras providências, comoa emissão da senha do Cartão do Cidadão. Nas próximas segunda (15) e terça-feira (16), as agências vão abrir mais cedo.

Nem todo mundo, porém, é obrigado a comparecer a uma agência da Caixa para receber os recursos. Quem for cliente da Caixa pode ter o saldo depositado automaticamente em sua conta bancária. Os trabalhadores que tiverem até R$ 1,5 mil nas contas inativas poderão fazer os saques no autoatendimento, utilizando a senha do Cidadão. Valores de até R$ 3 mil vão requerer o cartão cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas ou correspondentes da Caixa.

Para o trabalhador que quer resgatar contas com saldos superiores a R$ 3 mil, é recomendado que compareça ao banco com documento de identificação, carteira de trabalho ou alguma comprovação de rescisão do contrato. Já para os valores acima de R$ 10 mil é obrigatória a apresentação dos documentos.

A próxima rodada de pagamentos será no dia 16 de junho para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. A seguinte ocorre em 14 de julho, para os nascidos em dezembro.

A data limite na Caixa Econômica para saque é o dia 31 de julho.

Direito ao saque

Todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015 tem direito ao saque das contas inativas de FGTS.

O trabalhador que ainda não sabe se tem dinheiro a receber pode acessar o site sobres as contas inativas. Lá, ele pode verificar o valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para pagamento.

LINK: http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas/Paginas/default.aspx

