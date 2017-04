A Caixa Econômica Federal vai abrir 1.305 agências com duas horas de antecedência nesta quinta-feira (13), conforme informou o banco. Nos locais em que os bancos abrem às 9h, as agências abrirão a partir das 8h e o fechamento ocorrerá às 16h. A abertura antecipada será feita em razão do fluxo de atendimento acima do esperado em algumas regiões do país. A lista das agências está disponível na internet.

