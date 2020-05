Agências bancárias terão de disponibilizar guarda-volumes para atender clientes

O guarda-volumes deve estar posicionado junto ao local de acesso das agências e possuir chaves individuais - Foto: Reprodução/Internet

Os bancos de Campo Grande terão de disponibilizar de forma gratuita guarda-volumes para atender clientes e visitantes dentro das agências, conforme a lei publicada na manhã desta segunda-feira (25), no Diário Oficial (Diogrande). As agências têm, a partir de hoje, 180 dias para se adequarem.

“O guarda-volumes a que se refere a presente Lei será instalado nas dependências das agências bancárias de forma a possibilitar que clientes ou visitantes possam utilizá-lo para, com segurança, depositar bolsas, malas ou outros volumes, antes de passar pelo equipamento detector de metais”, descreve o texto.

De acordo com a lei, o guarda-volumes deve estar posicionado junto ao local de acesso das agências e possuir chaves individuais que serão disponibilizadas aos clientes. Além disso, o uso gratuito deve ser garantido a todos os usuários do estabelecimento, sendo vedada a reserva de exclusividade de uso para correntistas do banco.

A lei entra em vigor hoje e os estabelecimentos bancários que ainda não possuírem guarda-volumes terão prazo de 180 dias para instalar e disponibilizar os referidos equipamentos.