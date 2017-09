Agência reguladora do Estado colabora em projeto da Prefeitura da Capital para revitalizar centro

A 14 de Julho e demais áreas do centro passarão por revitalização / Reprodução

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, vai colaborar nas ações da Prefeitura de Campo Grande para a realização do projeto Reviva Centro. A pedido do prefeito Marquinhos Trad, o diretor-presidente da Agência, Youssif Domingos, inseriu a Agepan nas articulações para andamento da etapa do projeto que envolve a implantação de rede subterrânea de energia na rua 14 de Julho e melhoria da rede aérea nas demais ruas que integram o quadrilátero central.

Conforme o projeto de revitalização, na principal rua do centro, a rede composta de postes e fiação que sustentam a distribuição de energia e que também são utilizados por outras prestadoras de serviço, como telefonia e internet, vai ser substituída por instalações subterrâneas.

O assunto foi tema de reunião na sede da Agência, na quarta-feira (6.9). Um grupo de trabalho foi formado pelo diretor de Gás e Energia da Agepan, Valter Almeida da Silva; o diretor técnico e comercial da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos; e a diretora-executiva de Projetos Estratégicos do Município, Catiana Sabadin Zamarrenho. “Os projetos técnicos já foram elaborados pelo Município, submetidos à concessionária e estão em fase de ajustes para aprovação definitiva. Nós estamos nos inserindo no trabalho a partir desse momento, de forma colaborativa. A equipe que formamos vai atuar de maneira articulada para dirimir eventuais percalços e dar agilidade ao andamento do projeto”, explica Valter Silva.

