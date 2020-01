Agência pública de emprego oferece 200 vagas para Campo Grande nesta sexta-feira

Os interessados devem realizar o cadastro na Funtrab - Arquivo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 200 vagas de emprego para Campo Grande nesta sexta-feira (17). Entre as oportunidades, existem vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha, carpinteiro, eletricista, passador de roupas, promotor de vendas e outras.

Na lista de vagas disponíveis também é possível encontrar oportunidades para PcD (Pessoa com Deficiência). São elas: atendente de balcão (1), atendente de telemarketing (1), atendente do setor de laticínios e frios (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (6), auxiliar financeiro (1), motorista carreteiro (4), Promotor de vendas (1) e repositor de mercadorias (1).

Os interessados devem realizar o cadastro na Funtrab, que fica localizada na Rua 13 de maio, 2773. Para realizar a inscrição é preciso apresentar o RG, CPF e Carteira de Trabalho. A procura pelas vagas pode ser feita de segunda a sexta, das 7h às 17h.