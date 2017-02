Agência traz para Campo Grande uma nova proposta para modelos e atores

Nesta quinta feira (23), acontecerá no Arabia Hookah a festa de lançamento da agência Pamela Mourão moda e TV.

Uma nova proposta para a cidade de Campo Grande, a empresa quer oferecer cursos para modelos e passarela, além de workshop para atores. Através de parcerias a agência promoverá workshop de cinema com o diretor Danilo Komniski do cinema vivo, ele que está com o filme "Não tenho tempo para ter medo". O diretor virá a Campo Grande para um fim de semana de cursos com realização de teste para participação do elenco de seu novo filme.

A agência está em reuniões marcadas com a prefeitura da Capital além de já estar com outra reunião com a secretaria de turismo, na qual espera um apoio para que tenha algumas cenas do filme gravadas na Cidade Morena.

Serviço:

Local: Avenida Afonso Pena , 3940

Horário: 20h

