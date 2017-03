Agência monitora qualidade do serviço de transporte na linha Corumbá-Ladário

Campo Grande (MS) – O transporte intermunicipal na linha Corumbá-Ladário continua sob constante monitoramento da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). Na mais recente fiscalização, na segunda quinzena de fevereiro, equipe da Agência verificou como está a operação da linha após a entrada em circulação de novos ônibus.

O investimento da empresa Canarinho foi resultado de determinação de melhorias no serviço estabelecidas pela Agência Reguladora. No último trimestre de 2016 a Agepan intensificou os procedimentos fiscalizatórios e estabeleceu medidas imediatas de correção de problemas, entre elas a retirada de circulação de ônibus que não estavam nas condições adequadas de segurança e conforto.

A partir do início de fevereiro, passageiros passaram a contar com quatro novos veículos, em substituição a alguns dos antigos, que foram vetados em fiscalizações feitas pela Agência.

Na operação fiscalizatória feita agora, foi constatada a circulação de três dos novos ônibus reforçando o horário de maior fluxo, no início da manhã. Os veículos estão devidamente vistoriados e com as condições regulares de rodagem. Reclamações recorrentes em relação a alguns dos antigos ônibus – como bancos malconservados e portas com defeito – também diminuíram com a disponibilização de carros melhores.

A fiscalização ainda constatou situações que interferem na operação da linha, mas que são parte da infraestrutura de responsabilidade das prefeituras, como buracos nas ruas não pavimentadas em Ladário, e mudança temporária do ponto de embarque e desembarque em Corumbá para execução de reparos na malha viária pelo Município.

