Agência Estadual de Metrologia inicia verificação de taxímetros de Campo Grande

Campo Grande (MS) – A partir desta segunda-feira (30.10) até o dia 20 de novembro, a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e delegado do Inmetro, realiza a verificação em 490 taxímetros instalados nos táxis de Campo Grande. Ao todo, serão 12 dias de verificação nos 76 pontos existentes na Capital, conforme calendário divulgado pelo órgão.

De acordo com a Agência, as irregularidades mais comuns encontradas são display queimado e erro acima do máximo admissível (tolerância do erro do equipamento). A verificação dos técnicos da AEM-MS é realizada num determinado percurso com uma distância já definida pela legislação do Inmetro. O objetivo é verificar se o registro do valor da corrida está de acordo com a distância percorrida.

Além disso, verifica-se o aro do pneu, certificado de verificação referente ao exercício anterior e documentação do veículo. A verificação periódica é realizada uma vez ao ano. Os instrumentos que estiverem com alguma irregularidade devem ser reparados e submetidos à verificação após reparo.

Aos usuários de táxi, a AEM-MS recomenda que, ao entrar no veículo seja verificado se o taxímetro está lacrado; verificado se existe o selo de verificação subsequente do Inmetro; observado se o taxímetro está instalado em local visível e sem empecilhos que possam atrapalhar a visualização das marcações, tanto valor a ser cobrado quanto de bandeira, seja ela 1 ou 2.

Denúncias ou reclamações podem ser registradas por meio da ouvidoria da AEM-MS, pelo telefone 0800 675 220 ou pelo e-mail ouvidoria@aem.ms.gov.br.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação