Agência Estadual de Metrologia comemora 35 anos com homenagem aos presidentes

Uma galeria em homenagem aos presidentes e um memorial com os principais momentos da Agência Estadual de Metrologia foram inauguradas em comemoração aos seus 35 anos.

Com a missão prover confiança à sociedade nas medições e nos produtos, a AEM-MS é o órgão delegado pelo Inmetro para exercer as atividades de metrologia legal e qualidade.

O governador Reinaldo Azambuja participou da solenidade e destacou o respeito conquistado pelo órgão neste período.

Em dezembro de 2008 a AEMS recebeu a ampliação da sede, com quatro novos blocos, a serem ocupados pela administração, área técnica e laboratórios. O antigo complexo foi adaptado para a instalação do Laboratório de Verificação em Medidores de Energia Elétrica, atividade realizada em parceria privada e com interesse da companhia de energia elétrica, permitindo ao consumidor o acompanhamento das aferições nos medidores de energia elétrica.

