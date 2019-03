Agência do Fácil Guaicurus é fechada para reparar danos causados por temporal

Campo Grande (MS) – A Agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) instalada no Fácil Guaicurus, no bairro Universitário, está temporariamente fechada por conta dos estragos causados pelo temporal da última semana, em Campo Grande.

Segundo informações do Diretor de Administração e Finanças do Departamento, Jairo Luiz Martins Vasques, um levantamento está sendo feito para apurar quais as medidas necessárias a serem tomadas.

De acordo com o diretor, estão sendo estudadas as melhores opções para dar início ao processo licitatório da obra, mas, por enquanto, os servidores foram realocados para o Fácil Aero Rancho e Shopping Campo Grande.

Os usuários que deram entrada em documentos junto a Agência Guaicurus devem se dirigir até a unidade no Aero Racho para a retirada.

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS).