Agência do Detran do Fácil Aero Rancho está sem atendimento ao público

Campo Grande (MS) – A Agência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) do Fácil Aero Rancho, está sem atendimento ao público nesta quarta-feira (26), devido à forte chuva que atingiu a região nesta madrugada. Os técnicos do órgão estão realizando o levantamento dos estragos para os possíveis reparos.

O Detran-MS pede desculpas pelo transtorno, e orienta que em casos de dúvidas, os usuários liguem no telefone (67) 3368-0500.

Jaqueline Hahn Tente – Agência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Arquivo

