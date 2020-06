Agência do Detran de Dois Irmãos de Buriti inicia semana com pátio limpo e prédio reformado

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Dois Imãos do Buriti iniciou o atendimento nesta segunda-feira (29.6) com o prédio reformado e o pátio limpo para receber os mais de 3 mil condutores da cidade - (Foto: SECOM GOV MS)

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Dois Imãos do Buriti iniciou o atendimento nesta segunda-feira (29.6) com o prédio reformado e o pátio limpo para receber os mais de 3 mil condutores da cidade. A entrega da reforma e ampliação aconteceu na última sexta-feira (26.6).

Durante a solenidade, o diretor-presidente, Rudel Trindade, comentou sobre as reformas que o Detran-MS tem realizado e suas metas. “Atendendo a uma determinação do governador Reinaldo Azambuja, o que nós estamos fazendo não é só investimentos em estrutura física, mas também em serviços mais acessíveis para a população. A meta é proporcionar um serviço mais rápido, sem burocracia e cada vez mais digital”, enfatiza.

Após anos com o pátio sobrecarregado, a reforma foi entregue com o pátio de apreensão totalmente limpo, por meio da Operação Pátio Zero. “Estamos retirando os veículos apreendidos, colocando em leilão e esses recursos estão sendo investido em reformas como esta”, diz Rudel.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) representou o governador Reinaldo Azambuja na solenidade e afirmou que “o Governo está trabalhando com foco na saúde, mas nenhuma secretaria pode parar”. “Os trabalhos estão sendo continuados de forma efetiva. Vamos fazer as entregas conforme as demandas dos municípios”.

A obra foi iniciada em fevereiro deste ano e os 377,50 m² passaram por adequações e reparos. A agência agora conta com novos móveis, cobertura para vistoria veicular mais ampla, aparelhos de ar-condicionado, nova pintura, ajustes de acessibilidade e nova comunicação visual.

O prédio também abriga a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Agenfa (Agência Fazendária) e o Cartório Eleitoral do município.