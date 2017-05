Agência de viagens lança workshop de fotografia de natureza com a primeira edição em Bonito MS

Como foco no que a viagem pode agregar ao viajante amante do ecoturismo, natureza e fotografia, acontece em Bonito o 1º Ecophoto Work. O evento será realizado de 21 a 25 de junho de 2017 no Bonito Ecotel, empreendimento preocupado com questões ambientais e primeiro Hotel de Bonito a produzir a sua própria energia elétrica. O inscrito terá direito a entrada nos passeios das cachoeiras da fazenda Ceita Core, flutuação na Nascente Azul, bóia cross no Parque Ecológico do Rio Formoso e hospedagem com café da manhã.

O Ecophoto Work será ministrado pelo fotógrafo Valter Patrial, que também é engenheiro civil e professor de física. Ele tem trabalhos publicados nas principais revistas do país, como a Fotografe, Digital Photographer e National Geographic (publicação americana com foco em assuntos que passeiam pela geografia, história e natureza). Com vasto portfólio, um time de admiradores e criatividade de sobra, Valter realizou seu primeiro workshop recentemente no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O sucesso foi tanto que o fotógrafo, que continua a dar aulas de física, já tem várias viagens agendadas onde compartilha as suas experiências. A fotografia acabou virando a segunda profissão.

Segundo Valter Patrial, mais importante que conhecer e saber usar os princípios das funções de fotografar, o workshop de fotografia pretende focar na prática. “O sucesso está nos primeiros passos, pois é preciso sim, saber como funciona nosso instrumento: a câmera. Mas conhecer os botões e funções é só o começo, pois é importante dedicar-se aos aprendizados. Só assim se chega a um dos pontos culminantes da fotografia, talvez o mais importante, que é obter de forma ágil e fácil as respostas para: quando, onde, o que, e por que fotografar. Enfim, estes fundamentos e ferramentas devem ser ajustados para cada condição de captura”, pondera Patrial.

O Ecophoto Work traz a oportunidade para quem já fotografa e quer aprimorar seus conhecimentos especificamente na fotografia outdoor e para aqueles que querem direcionar seu portfólio para esse segmento. Também haverá espaço para os iniciantes que já tenham contato com a fotografia. Serão abordados assuntos como técnica, planejamento, composição, dificuldades enfrentadas, equipamentos específicos. O workshop pretende mostrar que a fotografia e sua edição não têm mistério.

Serviço:

- Pré-requisitos para o Workshop: conhecimentos básicos de fotografia, não é obrigatório mas é recomendado o contato inicial com softwares de tratamento de imagem (Adobe Ligthroom e/ou Adobe Photoshop).

- Atividades didáticas:

- Rodas de discussão com os alunos, trocas de experiências e exercícios iniciais: Orientação do olhar, identificação da melhor luz e qual técnica usar para capturar.

- Enquadramento; observando as formas da natureza.

- Técnicas para fotografias noturnas, com e sem estrelas.

- Experiências profissionais.

- Técnicas de campo, como fazer aproximações de animais.

- Erros e acertos de enquadramento.

- Orientando o olhar para transformar.

- O que fotografar e como fotografar.

Os interessados podem obter mais informações através do e-mail [email protected] ou ligar no 3042-7082 em Campo Grande) ou 3255-3535 em Bonito.

